KONYA AKGÖL KENARINDA OLUŞAN OBRUK GENİŞLİYOR
1 saat önce
KARAMAN'ın Ayrancı ilçesi sınırlarında bulunan Akgöl'ün kenarında yaklaşık 40 metre çapında 10 metre derinliğindeki obruğun çapı yaklaşık 60 metreye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:19 Kaynak: DHA
KARAMAN'ın Ayrancı
ilçesi sınırlarında bulunan Akgöl'ün kenarında yaklaşık 40 metre çapında 10 metre derinliğindeki obruğun çapı yaklaşık 60 metreye ulaştı. Sularda obruğun içinde biriktiğinden gölün kenarında su kalmamış. Ayrancı'nın Ambar köyündeki Akgöl'ün kenarında, 29 Mayıs günü toprağın çökmesiyle yaklaşık 40 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Buraya yaklaşık 5 metre uzaklıkta ise 3 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde başka obruk oluştu. Ayrancı Kaymakamlığı tarafından obrukların çevresine şerit çekildi.
GÖLDEKİ SUYU YUTMUŞ
Obruğun oluştuğu bölge, Ambar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İrili ufaklı 322 obruğun meydana geldiği Karapınar
ilçesi ise Akgöl'deki obruğun bulunduğu noktaya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Aradan geçen zaman içinde obruğun çapının yaklaşık 60 metreye ulaştığı görüldü. Gölden akan su da obruğun içinde birikti. Gölün kenarında ise su kalmamış. Obruğun giderek büyümesi ise bölge halkını tedirgin etti.
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