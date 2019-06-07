KONYA AKGÖL KENARINDA OLUŞAN OBRUK GENİŞLİYOR

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Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

"8 ay oldu iş bulamıyorum" diyen vatandaşa, AK Partili başkandan tepki

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi