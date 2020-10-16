Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Konya kent merkezinde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydan, cadde ve mekanlar ile alışveriş yapılan yerler, hediyelik eşya dükkanları, market ve manavlar denetlendi.

Polis ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine uyması için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşların maske takmasını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Aksaray

Aksaray'da ise alınan önlemler kapsamında yapılan denetimlerde alışveriş merkezleri, pazar ile iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalar kontrol edildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, denetim ekipleriyle kent merkezinde vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Aydoğdu, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Aksaray'da da merkez ve ilçelerde denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

Aksaray'ın alınan tedbirler noktasında üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Aydoğdu, "İnsanlarımız çok duyarlı davranıyorlar. Vatandaşlarımız maskeyle yaşamayı öğrendiler." dedi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da valilik koordinatörlüğünde polis, jandarma ve salgın denetim ekipleri, il genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında iş yerleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma, pazar yerleri, lokantalar ve kafelerde denetimler yaptı.

Polis ekipleri, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Ayrıca ekipler tarafından Afyonkarahisar-Konya kara yolunda araç sürücülerine HES kodu uygulaması yapıldı.

Karaman

Karaman'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde ise İsmet Paşa caddesi, 1. ve 2. İstasyon ile Molla Fenari caddelerin kontroller gerçekleştirildi.

Ayrıca polis ekipleri, Karaman-Konya kara yolu ile Karaman- Mut kara yolu üzerindeki kontrol noktalarında sürücülere HES kodu uygulaması yaptı.