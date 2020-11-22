Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

22.11.2020 20:55
Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı, System.String[]

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ikinci gününde de saat 20.00'de başladı.

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da araç ve insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Kentlerdeki alışveriş merkezleri, mağaza, kuaför, restoran, lokanta ve diğer işletmeler kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla iş yerlerinin önündeki masa, sandalye ve tekstil ürünlerini içeriye alarak kepenkleri indirdi.

Konya

Ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da saat 20.00 itibarıyla insanlar evlerine çekildi.

Yeni kısıtlamaların ardından, kentte yoğunluk yaşanan Zafer, Aladdin Bulvarı ve Kule civarı ile şehrin simge mekanı Mevlana Müzesi'nin bulunduğu Mevlana Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri caddelerde uygulama yaptı.

Aksaray

Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de kısıtlamalara uyuldu. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde sakinlik oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

Zafer Meydanı, Uzun Çarşı, Bankalar ve Yeşilyol caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde sakinlik oluştu. Saat 20.00'de başlayan kısıtlama öncesi esnaf, iş yerlerini kapattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile bağlantı yollarında uygulama noktaları kurdu.

Karaman

Karaman'da işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlama çerçevesinde kalabalık azaldı.

Marketler, alışveriş merkezleri, berberler de kapandı.

Karaman, Aksaray, Afyon, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika


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