Son dakika... Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi - Son Dakika

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu gönderdiği genelgeye göre şehit aileleri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Konya Askeri Şehitliği'nde, mezarlıkta rutin temizlik işleri gerçekleştirildi. Şehitlik etrafına bayraklar asıldı, mezarların başında yer alan Türk bayrakları yenilendi.

Erken saatlerden itibaren kabirleri ziyarete gelen şehit aileleri, dualar okudu, mezarlardaki çiçekleri suladı.

Oğlunun mezarı başında hüzünlü buluşma

Van'da 1995'te şehit olan Jandarma Er Ali Fatih Birtek'in annesi Aliye Birtek, oğlunun kabri başında dua etti, çiçeklerini suladı.

Oğlunun kabrini 26 yıldır ziyaret ettiğini anlatan Birtek, "Kapanmadan muaf tutulduğumuzu öğrenince hemen geldim. Zaten sürekli geliyordum. Cumaları, mübarek günler ve çok daraldığımda mutlaka kabri başında oluyorum. Terhisine 19 gün vardı. Aradı, geleceğini söyledi. Uçak biletini almıştı. O gün şehit oldu. Tek oğlumdu, çok beyefendi ve ahlaklıydı. Şehitlik mertebesiyle teselli oluyorum. Acısı da özlemi de ilk günkü gibi canlı." diye konuştu.