Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Konya- Aksaray, Konya- Karapınar, Konya- Isparta ve Konya-Afyonkarahisar kara yolları ulaşıma açıldı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar ve tipinin etkisi azaldı, Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollarda araç geçişine izin veriliyor.
Konya-Aksaray, Konya-Karapınar, Konya-Isparta, Konya-Afyonkarahisar kara yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Konya-Aksaray kara yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşım, her iki yöne polis ekiplerinin önlemleri eşliğinde sağlanıyor.
Seydişehir- Antalya, Konya- Karaman, Konya- Ankara kara yollarında da araçların geçişine izin veriliyor.
Kentin çıkışındaki kontrol noktalarında görevli polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'yı Aksaray, Karapınar, Isparta ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika