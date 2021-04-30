Konya, Aksaray ve Niğde'de sağanak görülecek - Son Dakika

Konya, Aksaray ve Niğde çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gün boyu havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgedeki rüzgar, kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Konya'da 27, Aksaray'da 26, Niğde'de 24 derece olması bekleniyor.