Son Dakika Haberleri: Konya Akü Hırsızı 4 Arkadaş Tutuklandı

Konya Akü Hırsızı 4 Arkadaş Tutuklandı

1 saat önce

Akü hırsızı 4 arkadaş tutuklandıKonya'da kamyonlardan çaldıkları aküleri hurdacıya satmaya götürürken yakalanan 4 arkadaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akü hırsızı 4 arkadaş tutuklandı

Konya'da kamyonlardan çaldıkları aküleri hurdacıya satmaya götürürken yakalanan 4 arkadaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, şüphelendikleri plakasız bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan polis, araçta 8 adet akü buldu. Şüphelileri sorguya alan polis, akülerin merkez Selçuklu ilçesindeki farklı adreslerde bulunan kamyonlardan çalındığını tespit etti. Suçlarını itiraf eden Serkan K. (21), Mustafa A. (24), Muhammet Furkan A. (22), Lütfi K. (22), işsiz olduklarını, paraya ihtiyaç duyduklarını, bu nedenle gece evde otururken akıllarına bu yöntem geldiğini ve sokaklarda gezip kamyonların akülerini çaldıklarını, hurdacıya satmaya götürürken yakalandıklarını söyledi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:06 Kaynak: DHA

Konya Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada

Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:18:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Akü Hırsızı 4 Arkadaş Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]