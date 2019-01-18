Konya Akü Hırsızı 4 Arkadaş Tutuklandı

Akü hırsızı 4 arkadaş tutuklandı Konya
'da kamyonlardan çaldıkları aküleri hurdacıya satmaya götürürken yakalanan 4 arkadaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, geçen çarşamba günü merkez Selçuklu
ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, şüphelendikleri plakasız bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan polis, araçta 8 adet akü buldu. Şüphelileri sorguya alan polis, akülerin merkez Selçuklu ilçesindeki farklı adreslerde bulunan kamyonlardan çalındığını tespit etti. Suçlarını itiraf eden Serkan
K. (21), Mustafa A. (24), Muhammet Furkan
A. (22), Lütfi K. (22), işsiz olduklarını, paraya ihtiyaç duyduklarını, bu nedenle gece evde otururken akıllarına bu yöntem geldiğini ve sokaklarda gezip kamyonların akülerini çaldıklarını, hurdacıya satmaya götürürken yakalandıklarını söyledi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.