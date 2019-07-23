KONYA AKÜLÜ ARABASI ÇALINAN İKRA, ELİNDE ANAHTARLARLA ARABASININ ÇALINDIĞI YERDE BEKLİYOR

KONYA'da apartman girişindeki akülü arabası çalınan 4,5 yaşındaki İkra Akbaba, kumbarasında biriktirdiği paralarla aldığı arabasının bulunmasını istiyor.

KONYA'da apartman girişindeki akülü arabası çalınan 4,5 yaşındaki İkra Akbaba, kumbarasında biriktirdiği paralarla aldığı arabasının bulunmasını istiyor. Anne Şengül Akbaba, hırsızların arabayı aldıktan sonra gördüklerini, hırsızların kendilerine bakarak, O iş geçti artık. Geçmiş olsun diyerek arabayı çaldıklarını söyledi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Osman ve Şengül Akbaba çiftinin çocukları İkra, kendisine verilen harçlıkları biriktirerek geçtiğimiz yıl bin 100 liraya akülü araba aldı. Akülü arabayı apartmanın girişine bırakan Akbaba ailesi, öğle saatlerinde bina önünde şüpheli bir motosiklet olduğunu fark etti. Bunun üzerine kontrol etmek için camdan bakan baba Osman Akbaba, 1 kişinin akülü arabayı alarak binadan çıktığını gördü. Akbaba, Neden akülü arabayı alıyorsunuz Bırakın akülü arabamızı uyarıda bulunup seslendi. Gözcülük yapan diğer şüpheli ise baba Akbaba'ya dönüp, O iş bitti. Geçmiş olsun deyip motosikletle olay yerinden kaçtı. Otomobiliyle arkalarında giden baba, şüphelileri yakalayamadı. Şüphelilerin kaçtığı istikametleri araştıran baba Akbaba, bazı iş yeri ve apartmanın güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin eşgalini belirledi. Ardından güvenlik görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulundu.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'ANAHTARLARI BENDE, BİNEMEZLER Kİ'

Kızının biriktirdiği paralarla akülü arabayı aldığı ve çalınmasına çok üzüldüğünü belirten anne Şengül Akbaba, Akülü arabayı apartmanın girişine içeri koymuştuk. Kapı kapalıydı. Saat 12.30 sıralarında dışarda bir motosiklet ve üzerinde bir kişi vardı. Biri de o esnada içerideymiş. Eşim içerdeki kişiyi görmemiş. Eşim hallerinden şüphelenerek onları bir süre izledi. Diğer şüphelinin akülü arabayı dışarıya çıkarttığını gördü. Eşim, Neden akülü arabayı alıyorsunuz Bırakın akülü arabamızı diye seslendi. Onlarda, 'O iş geçti artık. Geçmiş olsun' deyip akülü arabayı kucaklarına alarak motosiklete binip kaçtılar. Kızım, kumbarasına para biriktirmişti ve biriktirdiği parayla aldık. Kızım, akülü arabası çalındıktan sonra 'Anneciğim zaten anahtarları bende onlar süremez ki' diyor. Aylarca para biriktirmişti. Benim apartmanımın içerisine kadar girip arabamızı çalıyorlarsa, ben çocuğumu dışarıya oyun oynamaya nasıl göndereyim. Çocuğum o esnada arabanın üzerinde olsaydı ona bir zarar vererek arabayı çalabilirlerdi. Bunların bulunmasını istiyorum dedi.

Arabasının bulunmasını isteyen küçük İkra da, Arabamın bulunmasını istiyorum. Ben onu kumbaramda para biriktirip almıştım dedi.

(

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

51 yıl önce mürettebatıyla kaybolan Fransız denizaltısı bulundu

ABD, son 4 günde ikinci kez Venezuela hava sahasını ihlal etti

Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek

Taksici tartıştığı yolcusuna bıçakla saldırdı! O anlar kamerada