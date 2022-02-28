SPOR Konya Amatör Küme maçında saha komiseri hakeme saldırdı - Son Dakika
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SPOR Konya Amatör Küme maçında saha komiseri hakeme saldırdı

28.02.2022 13:09

SPOR Konya Amatör Küme maçında saha komiseri hakeme saldırdıHatice Ebru KOYUNCU/KONYA,(DHA)- Konya'da Amatör Küme A Grubunda düşme hattında olan Saiteli Kadınhanı Belediyespor ve Anadolu Kartalspor maçının uzatma dakikalarında çıkan gerginlik sırasında saha komiseri Mehmet Çetin, hakem...

SPOR Konya Amatör Küme maçında saha komiseri hakeme saldırdı

Hatice Ebru KOYUNCU/KONYA,(DHA)- Konya'da Amatör Küme A Grubunda düşme hattında olan Saiteli Kadınhanı Belediyespor ve Anadolu Kartalspor maçının uzatma dakikalarında çıkan gerginlik sırasında saha komiseri Mehmet Çetin, hakem Şaban Karaderili'ye yumruk atıp saldırdı. Hakem Karaderili de maçı tatil etti.

Konya Amatör Küme A Grubu'nda düşme hattında olan iki takımdan Saiteli Kadınhanı Belediyespor ile Anadolu Kartalspor karşılaştı. Hakem Şaban Karaderili'nin yönettiği maçın uzatma dakikalarında Saiteli Kadınhanı Belediyespor, kazandığı penaltı sonrası 2-1 üstünlük sağladı. Penaltıya da itiraz eden Anadolu Kartalsporlu futbolcular, santra vuruşunda topu rakiplerine verip oyuna müdahale etmeyi durdurdu. Saiteli Kadınhanı Belediyesporlu bir oyuncuya topla rakip ceza sahasına yaklaştığı sırada faul yapıldı. Ardından çıkan gerginlikte rakibini yere iten futbolcu Ramazan Çetin, hakem Şaban Karaderili tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Çıkan gerginlik sırasında, futbolcunun akrabası olan saha komiseri Mehmet Çetin de sahaya girip hakem Karaderili'ye saldırarak yumruk attı. Saldırgan, Saiteli Kadınhanı Belediyesporlu teknik heyet tarafından uzaklaştırılırken mücadelenin hakemi Karaderili maçı tatil etti. (DHA)

SPOR Konya Amatör Küme maçında saha komiseri hakeme saldırdı
SPOR Konya Amatör Küme maçında saha komiseri hakeme saldırdı
SPOR Konya Amatör Küme maçında saha komiseri hakeme saldırdı

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Kaynak: DHA

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