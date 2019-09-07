Son Dakika Haberleri: Konya ambulans helikopter, yaralı berre için karayoluna indi
Son Dakika Güncel Haber

Konya ambulans helikopter, yaralı berre için karayoluna indi

1 saat önce

Ambulans helikopter, yaralı Berre için karayoluna indiKonya'da, tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Ambulans helikopter, yaralı Berre için karayoluna indi

Konya'da, tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılardan Berre Hüseyinoğlu (9), karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya- Seydişehir karayolu İnlice mevkiinde meydana geldi. Antalya istikametinden kent merkezine doğru gelen Aydın Hüseyinoğlu (37) yönetimindeki 04 DE 006 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Hüseyinoğlu ile yanındaki eşi Havva (28) ve çocukları Mina (5) ile Berre Hüseyinoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağrı'da doktor olduğu öğrenilen Aydın Hüseyinoğlu, araçtan fırlayan çocuklarına ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

Durumu ağır olan Berre Hüseyinoğlu için ise olay yerine hava ambulansı gönderildi. Karayoluna inen hava ambulansı kız çocuğunu alarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Diğer yaralılar da kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin Antalya'dan tatilden döndükleri öğrenildi.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasının başını keserle ezerek öldüren kadın, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
İçinde iki çocuğun olduğu araç apartman boşluğuna düştü! Oyuncu Billur Kalkavan'dan dikkat çeken açıklama: Anne olmak çok matah bir şey değil Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 13:37:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya ambulans helikopter, yaralı berre için karayoluna indi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]