KONYA Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Zekeriya, en kısa zamanda eve çıkartılacak - Son Dakika

KONYA Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Zekeriya, en kısa zamanda eve çıkartılacak

Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Zekeriya, en kısa zamanda eve çıkartılacakFRANSA'nın Lyon kentinde kalbi durunca kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen ve Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Konya'ya getirilen Zekeriya Kılınç'ın (33), hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Zekeriya, en kısa zamanda eve çıkartılacak

FRANSA'nın Lyon kentinde kalbi durunca kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen ve Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Konya'ya getirilen Zekeriya Kılınç'ın (33), hastanedeki tedavisi sürüyor. Kızı Yasemin Kılınç ve torunlarıyla birlikte damadı Zekeriya Kılınç'ı görmek için 4 gün önce Türkiye'ye gelen İrfan Binekçi (59), " Fransa'da 8 gün içeresinde bize fişinin çekileceğini söylediler. Biz buna itiraz ettik. Kızıma sürekli baskı yapıldı. 'Çocuklarını al gel, babalarıyla vedalaşsın' denildi. Ama devletimiz büyüklüğünü gösterdi ve Zekeriya'yı ülkemize getirdik. En kısa zamanda Zekeriya'yı eve çıkarmak istiyoruz. Ev ortamında çocuklarının sesini duyarsa daha iyi olur diye düşündük." dedi.

Lyon kentinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Zekeriya Kılınç, 30 Mart günü kendisine ait iş yerinde çalıştığı sırada kalbi durunca kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınıp, yaşam destek ünitesine bağlandı. Fransız doktorların beyin ölümünün gerçekleştiği ileri sürerek imza istediği aile, Türk konsolosluğuyla irtibata geçti. Konsolosluk yetkilileri ise bir Türk doktoruna danışıp, Kılınç'ın beyin ölümünün gerçekleşmediğini öğrendi. Bunun üzerine Kılınç, Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla 16 Nisan günü Konya'ya getirilerek tedaviye alındı. Kılınç'ın eşi Yasemin Kılınç, çocukları ve kayınpederi İrfan Binekçi, 4 gün önce Fransa'dan Konya'ya geldi.

'EŞİNE, ÇOCUKLARINI AL GEL BABALARIYLA VEDALAŞSIN DEDİLER'

Fransa'da zor dönemlerden geçtiklerini belirten ve kızı ve torunla ile birlikte Türkiye'ye gelen Zekeriya Kılınç'ın kayınpederi İrfan Binekçi yaşananları şu sözlerle anlattı: "30 Mart günü Zekeriya'nın kalbi duruyor. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıyorlar. Koronadan şüphelenmişler ama daha sonra korona olmadığı anlaşılıyor. 8 gün içeresinde bize fişinin çekileceğini söylediler. Bizde bunu kabul etmedik. Biz bu konuyu Lyon Başkonsolosluğumuza intikal ettirdik. Başkonsolosumuz bir Türk doktora danışıyor. Oda böyle bir şey olamayacağını ve fişinin çekilemeyeceğini söylüyor. Biz fişinin çekilemeyeceğini anlatınca hastane tarafından kızıma baskı uygulanmaya çalışıldı. 'Çocuklarını getirin, babalarıyla vedalaşsın. Psikolog getirdik' gibi şeyler söylediler kızıma. Gece arayıp, 'Halen karar vermediniz mi? Yarın çocuklar gelecek mi? 'gibi sözler edildi. Biz itiraz ettik. Başkonsolosluğumuz bakanlığımızla irtibata geçti ve onay çıkınca Zekeriya'yı buraya getirdik. Fransa'daki doktorlarına Zekeriya'yı Türkiye'ye getireceğiz deyince bize biraz tepki gösterdiler. 'Siz kimsiniz ki Türkiye'ye gönderiyorsunuz? Bakan mısınız? Gücünüz nedir?' dediler. Bize ona rağmen itiraz ettik. Göndereceğiz dedik. Doktoru beyin ölümünün olmadığını, organlarının sağlam olduğunu, bir böbreğinde hasar meydana geldiğini ve ona da diyaliz uygulandığını söylediler. Bize beyin ölümü gerçekleşmediği yönünde bir rapor vereceklerdi. Ancak o raporu bile vermeye çok zorlandılar."

'EN KISA SÜREDE EVİNE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ'

En kısa sürede damadını taburcu edip, tedavisinin evde devam etmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten İrfan Binekçi, "Burada durumu şu an da iyi. Bizim gelmemizdeki gaye, hastamızı bir an önce ev ortamına almak. Aile ortamına gelirse, çocuklarının sesini duyarsa daha çok tepki verir, daha çok rahatlar, dedik. Doktorlarının da bize söylediği bu. O nedenle bir an önce eve çıkaracağız. Tedavisine evde devam edeceğiz. Ama bilinçaltı halen uyanmadı. Tepkileri bilinçsiz. Bazılarının dediği gibi çok gelişme yok. Keşke öyle olsa da, müjdeli bir haber verebilsek. Ne güzel olurdu. Bir an önce uyanmasını, kendisine gelmesini çok istiyoruz. Devletimize çok teşekkür ederiz. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz bize el uzattı. Bu sadece bize mahsus değil. Dünyanın herhangi bir yerinde olan hastalarımıza el uzatıp, getirdi. Devletimiz büyüklüğünü gösterdi. Devletimizin gücüne sonsuz minnettarız." diye konuştu.

'KIZIM BU DURUMDAN ÇOK ETKİLENDİ'

Kızının bu durumdan çok etkilendiğini belirten İrfan Binekçi, "Kızım bu durumdan çok etkilendi. Çocuklar daha küçük olduğu için pek etkilenmedi ama; onlara da babalarının hasta olduğunu, amcalarıyla birlikte Türkiye'de tedavi gördüğünü söyledik. Çocuklar buraya bilinçli geldiler. Babamızı görmeye gidiyoruz diye geldiler. Kızım olaylardan çok etkilendiği için kızımın yanından bir an olsun ayrılmadım. Bu olayı bir tarafa çekmeye çalıştılar. Bizi en çok üzen taraf bu oldu. Fransa'da yaşayan bazı Türk'ler tarafından da bize baskı uygulandı. Bize, 'Siz torpilliydiniz. Onun için gönderdiniz. Fransız makamlarını kötülüyorsunuz. Fransız hastanelerini kötülüyorsunuz. Fransa'nın nasıl yüzüne bakacaksınız?' gibi şeyler söylendi. Asla böyle bir şey olmadı. Biz yıllardır orda yaşıyoruz. Orayı neden kötüleyelim? Bize fişi çekeceğiz dediler. Ama biz müdahale ettik. Bizi yanlış anlaşılmalar üzüyor. Bazı haberlere üzüldük. Onlar fişi çekmek istedi, biz devletimiz sayesinde alıp ülkemize getirdik." şeklinde konuştu.

KONYA Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Zekeriya, en kısa zamanda eve çıkartılacak

Türkiye, Konya, Lyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Zekeriya, en kısa zamanda eve çıkartılacak - Son Dakika

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