Konya-Ankara kara yolundaki sisli hava üçüncü gününe girdi

Konya- Ankara kara yolunda 3 gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.



Konya-Ankara kara yolunda etkili olan sis trafiği olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşürken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Öte yandan Kulu ilçe merkezindeki sis ve pus beraberinde buzlanmayı da getirdi.

Sisli hava özellikle sabah ve gece saatlerinde etkisini daha da artırıyor.