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Konya-Ankara kara yolundaki sisli hava üçüncü gününe girdi
7 saat önce
Konya-Ankara kara yolunda 3 gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:28 Kaynak: AA
Konya- Ankara kara yolunda 3 gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Konya-Ankara kara yolunda etkili olan sis trafiği olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşürken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Öte yandan Kulu ilçe merkezindeki sis ve pus beraberinde buzlanmayı da getirdi.
Sisli hava özellikle sabah ve gece saatlerinde etkisini daha da artırıyor.
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