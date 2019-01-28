Son Dakika Haberleri: Konya Ankara Karayolu Üzerinde Sis Nedeniyle Birkaç Noktada Çok Sayıda Aracın Karıştığı Zincirleme...

Konya Ankara Karayolu Üzerinde Sis Nedeniyle Birkaç Noktada Çok Sayıda Aracın Karıştığı Zincirleme...

34 dakika önce

IHAAW103658-ASA/28-01-2019- Konya Ankara karayolu üzerinde sis nedeniyle birkaç noktada çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Konya Ankara Karayolu Üzerinde Sis Nedeniyle Birkaç Noktada Çok Sayıda Aracın Karıştığı Zincirleme..., System.String[]
IHAAW103658-ASA/28-01-2019

- Konya Ankara karayolu üzerinde sis nedeniyle birkaç noktada çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. 28.01.2019 10: 36: 58 TSI
NNNN - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:42 Kaynak: İHA

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