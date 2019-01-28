Konya Ankara Karayolu Üzerinde Sis Nedeniyle Birkaç Noktada Çok Sayıda Aracın Karıştığı Zincirleme...
34 dakika önce
IHAAW103658-ASA/28-01-2019- Konya Ankara karayolu üzerinde sis nedeniyle birkaç noktada çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
IHAAW103658-ASA/28-01-2019
- Konya Ankara
karayolu üzerinde sis nedeniyle birkaç noktada çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. 28.01.2019 10: 36: 58 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:42 Kaynak: İHA
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