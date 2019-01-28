Konya-Ankara Karayolu Üzerinde Sis Nedeniyle Birkaç Noktada Çok Sayıda Aracın Karıştığı Zincirleme...
6 dakika önce
Konya-Ankara karayolu üzerinde sis nedeniyle birkaç noktada çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Konya-Ankara karayolu üzerinde sis nedeniyle birkaç noktada çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:03 Kaynak: İHA
Yerde Bulduğu Cüzdanı Böyle Cebe Attı
Gözü Dönmüş Saldırganın Boğazına Çakmak Dayayıp Genç Kadını Gasbettiği Anlar Kamerada!
Mansur Yavaş, Elindeki Anket Sonucunu Paylaştı: 10 Puan Öndeyim
HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak