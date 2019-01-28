Konya-Ankara Karayolu Üzerinde Sis Nedeniyle Birkaç Noktada Çok Sayıda Aracın Karıştığı Zincirleme...

Konya-Ankara karayolu üzerinde sis nedeniyle birkaç noktada çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Konya-Ankara karayolu üzerinde sis nedeniyle birkaç noktada çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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