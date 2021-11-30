Konya - Ankara yolunda kum fırtınası: Çok sayıda araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü - Son Dakika

Konya - Ankara yolunda kum fırtınası: Çok sayıda araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü
30.11.2021 20:37
Konya - Ankara yolunda kum fırtınası: Çok sayıda araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü Konya - Ankara karayolu 75. kilometrede kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi.
Konya - Ankara yolunda kum fırtınası: Çok sayıda araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü
KONYA - Konya - Ankara karayolu 75. kilometrede kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada hafif hasar alan araçlar olay yerini terk etti. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
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