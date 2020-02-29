Konya anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Konya anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

15 dakika önce

Anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadıSüper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Maç öncesi Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimleri stad hoperlörlerinden okunurken, taraftarlarda 'burada' diye yanıt verdi. Şehitlerin isimlerini okuyan anonsçu Mustafa Durmuş isimleri okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre duraksayan Durmuş, daha sonra isimleri okumaya devam etti. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Konya anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:02 Kaynak: DHA
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