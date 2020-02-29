Konya anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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Konya anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı
15 dakika önce
Anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadıSüper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:02 Kaynak: DHA
Anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Süper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Maç öncesi Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimleri stad hoperlörlerinden okunurken, taraftarlarda 'burada' diye yanıt verdi. Şehitlerin isimlerini okuyan anonsçu Mustafa Durmuş isimleri okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre duraksayan Durmuş, daha sonra isimleri okumaya devam etti. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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