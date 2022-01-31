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Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişlerine açıldı - Son Dakika

Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişlerine açıldı

31.01.2022 17:11
Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişlerine açıldı

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çekici türü araçların geçişine kapatılan Seydişehir-Antalya kara yolunda trafik normale döndü.

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çekici türü araçların geçişine kapatılan Seydişehir- Antalya kara yolunda trafik normale döndü.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarında etkili oldu.

Bölge trafik ekiplerince çekici türü araçların geçişine kapatılan Konya-Antalya kara yolunda, yağışların etkisini yitirmesiyle bu araçların geçişine izin verildi.

Öte yandan Konya-Beyşehir kara yolu da her iki yönde çekici türü araçların geçişine açıldı.

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Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişlerine açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişlerine açıldı - Son Dakika
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