Konya-Antalya kara yolu en sakin günlerini yaşıyor - Son Dakika

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Konya-Antalya kara yolu en sakin günlerini yaşıyor
7 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid,19) tedbirleri kapsamında Konya-Antalya kara yolunda araç yoğunluğunun azaldığı öğrenildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid,19) tedbirleri kapsamında Konya- Antalya kara yolunda araç yoğunluğunun azaldığı öğrenildi.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, alınan tedbirler kapsamında iller arası seyahatin kısıtlanmasının ardından İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolundan geçen araç sayısı azaldı.
Araç trafiğinde, yüzde 90'lara varan düşüşler yaşanıyor.
Ayda 225 bin, yılda 2 milyon 700 bin aracın kullandığı kara yolu en sakin günlerini geçiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:58 Kaynak: AA
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