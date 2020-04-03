Konya-Antalya kara yolu en sakin günlerini yaşıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid,19) tedbirleri kapsamında Konya- Antalya kara yolunda araç yoğunluğunun azaldığı öğrenildi.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, alınan tedbirler kapsamında iller arası seyahatin kısıtlanmasının ardından İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolundan geçen araç sayısı azaldı.

Araç trafiğinde, yüzde 90'lara varan düşüşler yaşanıyor.

Ayda 225 bin, yılda 2 milyon 700 bin aracın kullandığı kara yolu en sakin günlerini geçiriyor.