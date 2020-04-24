Konya-Antalya kara yolu kamyonlara kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, üretim serbest olunca kara yolları kamyon ve tırlara kaldı.

Jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlılığının yanı sıra iller arası giriş çıkış yasağı nedeniyle Konya- Antalya kara yolu ve Seydişehir çevre yolunda sıkı tedbirler aldı.

Araçların kısıtlamaya uyduğu ancak üretim ile ilgili kısıtlılık olmadığı için kamyonların işleyişinde bir duraklama görülmediği gözlendi.

Kamyoncular ise eskiden Konya-Antalya kara yolunda yoğun bir trafiğin olduğunu anımsatarak, iller arası seyahat sınırlaması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kara yolunun adeta kendilerine kaldığını dile getirdi.

Seydişehir çevre yolunda, Marangozlar kavşağında kontrollerini sürdüren jandarma trafik ekipleri, ticaretle ilgili belgeleri olanlar ile sağlıkçılar ve lojistik sektöründe çalışanlar hariç diğer araçların geçişine izin vermiyor.