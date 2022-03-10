KONYA-ANTALYA KARA YOLUNDA ARAÇ GEÇİŞLERİ KISITLANDI - Son Dakika
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KONYA-ANTALYA KARA YOLUNDA ARAÇ GEÇİŞLERİ KISITLANDI

10.03.2022 10:18

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan kara yolu, Seydişehir'den itibaren TIR ve kamyon türü ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan kara yolu, Seydişehir'den itibaren TIR ve kamyon türü ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir'de yüz yüze eğitime de yarın ara verildi.

Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı ulaşıma aksamalara neden oldu. Bunun üzerine Konya- Antalya kara yolunda Seydişehir'den itibaren TIR ve kamyon türü ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri Alacabel mevkisinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir'de yüz yüze eğitime de yarın ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

KONYA-ANTALYA KARA YOLUNDA ARAÇ GEÇİŞLERİ KISITLANDI
KONYA-ANTALYA KARA YOLUNDA ARAÇ GEÇİŞLERİ KISITLANDI
KONYA-ANTALYA KARA YOLUNDA ARAÇ GEÇİŞLERİ KISITLANDI

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Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA-ANTALYA KARA YOLUNDA ARAÇ GEÇİŞLERİ KISITLANDI - Son Dakika


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