Konya-Antalya kara yolunda kar temizliği devam ediyor - Son Dakika

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Konya-Antalya kara yolunda kar temizliği devam ediyor
6 saat önce
Konya-Antalya kara yolunda iş makinasının yol açma çalışmalarından görüntüler KONYA - Konya-Antalya kara yolunda kar yağışının durmasının ardından kar temizliği çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:19 Kaynak: AA
Konya- Antalya kara yolunda iş makinasının yol açma çalışmalarından görüntüler KONYA - Konya-Antalya kara yolunda kar yağışının durmasının ardından kar temizliği çalışmaları devam ediyor.
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