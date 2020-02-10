Konya-Antalya kara yolunda kar temizliği devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya-Antalya kara yolunda kar temizliği devam ediyor - Son Dakika

Konya-Antalya kara yolunda kar temizliği devam ediyor

6 saat önce

Konya-Antalya kara yolunda iş makinasının yol açma çalışmalarından görüntüler KONYA - Konya-Antalya kara yolunda kar yağışının durmasının ardından kar temizliği çalışmaları devam ediyor.

Konya- Antalya kara yolunda iş makinasının yol açma çalışmalarından görüntüler KONYA - Konya-Antalya kara yolunda kar yağışının durmasının ardından kar temizliği çalışmaları devam ediyor.

Konya-Antalya kara yolunda kar temizliği devam ediyor

Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:19 Kaynak: AA
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