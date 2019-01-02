Son Dakika Haberleri: Konya-Antalya Kara Yolunda Kar Yağışı

Konya-Antalya Kara Yolunda Kar Yağışı

1 saat önce

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda, kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Konya-Antalya Kara Yolunda Kar Yağışı, System.String[]
Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda, kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Bölgede gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, karayolları ekipleri yolda ulaşımın aksamaması için sabaha kadar çalışma yürüttü.

Seydişehir-Antalya kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Bölgedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yapıyor.

Bölge trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:35 Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Antalya, Güncel
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