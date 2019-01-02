Konya-Antalya Kara Yolunda Kar Yağışı
1 saat önce
Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda, kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Konya
'yı Antalya
'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda, kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Bölgede gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, karayolları ekipleri yolda ulaşımın aksamaması için sabaha kadar çalışma yürüttü.
Seydişehir-Antalya kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Bölgedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yapıyor.
Bölge trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:35 Kaynak: AA
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