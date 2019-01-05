Son Dakika Haberleri: Konya-Antalya Kara Yolunda Kar Yağışı

Konya-Antalya Kara Yolunda Kar Yağışı

1 saat önce

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Konya-Antalya Kara Yolunda Kar Yağışı, System.String[]
Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışma yürütüyor. Ekipler, yolda tuzlama çalışması yapıyor.

Seydişehir-Antalya kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Bölge trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:54 Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Antalya, Kar, Güncel
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