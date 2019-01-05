Konya-Antalya Kara Yolunda Kar Yağışı
1 saat önce
Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Konya
'yı Antalya
'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışma yürütüyor. Ekipler, yolda tuzlama çalışması yapıyor.
Seydişehir-Antalya kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.
Bölge trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:54 Kaynak: AA
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