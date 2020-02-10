Konya Antalya kara yolunda karla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Antalya kara yolunda karla mücadele - Son Dakika

Konya Antalya kara yolunda karla mücadele

6 saat önce

Konya Antalya kara yolunda kar yağışının durmasının ardından karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konya Antalya kara yolunda karla mücadele, System.String[]

Konya Antalya kara yolunda kar yağışının durmasının ardından karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni zaman zaman trafiğe kapalı kalan ve kar kalınlığının yer yer bir buçuk metreye ulaştığı Konya Antalya kara yolunda kar küreme ve yol genişletme çalışması yapılıyor.

Hava sıcaklığı eksi 16 derece olarak ölçülen, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı bir buçuk metreyi buldu. Karayolları ekipleri yağış ve tipinin durmasının ardından yaptıkları çalışmayla yolu trafiğe yeniden açtı.

Ekipleri yol açma çalışmalarını kar püskürtme aracı ve greyderler kullanarak sürdürüyor.

Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:50 Kaynak: AA
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