Konya-Antalya kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya-Antalya kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor - Son Dakika

Konya-Antalya kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor

6 saat önce

Konya'da kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Konya-Antalya kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor, System.String[]

Konya'da kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Konya-Antalya kara yolu Kızılören mevkisinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Trafik ekipleri, kazalar ve yolda kalan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kara yolunda oluşturulan kontrol noktalarında zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Tır ve çekiciler zaman zaman bekletilirken yolda kalan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarılıyor.

Konya-Afyonkarahisar ile Konya- Ankara kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kara yolları ekipleri bölgede tuzlama ve kar kürüme işlemi yapıyor.

Kızılören, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor
İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 02:48:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya-Antalya kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]