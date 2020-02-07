Konya-Antalya kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor - Son Dakika

Konya'da kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Konya-Antalya kara yolu Kızılören mevkisinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Trafik ekipleri, kazalar ve yolda kalan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kara yolunda oluşturulan kontrol noktalarında zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Tır ve çekiciler zaman zaman bekletilirken yolda kalan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarılıyor.

Konya-Afyonkarahisar ile Konya- Ankara kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kara yolları ekipleri bölgede tuzlama ve kar kürüme işlemi yapıyor.