Konya-Antalya kara yolunda trafik yoğunluğu
1 saat önce
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Konya- Antalya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:02 Kaynak: AA
tatili nedeniyle Konya- Antalya
kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Antalya - Konya kara yolunda, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Seydişehir Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından kara yolunda bayram süresince tedbirler artırıldı. Yol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılıyor.
Ekipler Seydişehir Marangozlar Kavşağı'ndan Antalya istikametine giden araçları durdurarak sürülere uyarılarda bulunuyor.
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