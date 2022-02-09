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Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli - Son Dakika

Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

09.02.2022 18:46
Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.

Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya- Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırarak sürdürüyor.

Konya-Antalya kara yolunda bölge trafik ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişine izin vermiyor.

Öte yandan Seydişehir-Konya kara yolunda da kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Seydişehir-Konya kara yolu İnlice mevkisinde bir tırın makasının kırılması nedeniyle kır yan döndü.

Seydişehir-Konya yolu da bu nedenle ulaşıma kapandı.

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Tragger, Antalya, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli - Son Dakika
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