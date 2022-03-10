Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli - Son Dakika
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Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

10.03.2022 22:58
Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Seydişehir- Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde akşam başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Konya-Seydişehir kara yolunda otobüs ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu ise trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, Konya- Isparta kara yolu da çekici türü araçların her iki yönde geçişine izin verilmiyor. Otobüs ve tırlar yakındaki dinlenme tesisine yönlendiriliyor.

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Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli - Son Dakika


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