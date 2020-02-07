Konya-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı - Son Dakika

Konya-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı

6 saat önce

Konya-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Konya-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı, System.String[]

Konya- Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Konya-Antalya kara yolunda ulaşım yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Özellikle Seydişehir-Antalya kara yolunun 23. kilometresinde yolları kaplayan kar nedeniyle zincirsiz araçlar ilerleyemiyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgede kara yolları ekipleri, trafiği açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Zincir bulundurmayan araçlar yolda kalırken, kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle de uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda kalan bazı araç sürücüleri, yola inerek yağışın tadını çıkararak selfie çekti. Bazı sürücüler de yollarına devam edebilmek için beyaza bürünen araçlarına zincir takmak için uğraş verdi. Yağışların devam ettiği kara yolunda yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede seyahat edecek sürücüler, trafik ekipleri tarafından zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılıyor.


Yolda kalan sürücülerden Ramazan Üşenmez, Antalya'dan aldığı araçla Aksaray'a giderken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıklarını söyledi. - KONYA

Seydişehir, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesi, Süper Loto'da 15,6 milyon lira kazanan talihliyi merak ediyor
Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 23:55:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]