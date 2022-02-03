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Konya-Antalya Karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Konya-Antalya Karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

03.02.2022 18:32

Konya-Antalya Karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya Karayolu trafiğe kapatıldı.

Konya- Antalya Karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya Karayolu trafiğe kapatıldı.

Bölgede öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar yağışı özellikle Antalya Karayolunun 14. kilometresinden sonra etkili olurken, yoğun yağış nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Bölge trafik ekipleri ilçe merkezi Marangozlar Kavşağında yaptıkları uygulama ile araç geçişine izin vermezken karayolları ekipleri yolu yeniden trafiğe açabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'dan sebze getirmek için Ereğli ilçesinden yola çıkan ve yolun kapanmasından dolayı bekleyen Bilal Bozoğlu, "Sebze götürmek için Antalya Kumluca'ya gidiyordum. Yol kapalı bekliyoruz, belki de alternatif yollara gideceğiz" dedi.

Konya-Antalya Karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Konya-Antalya Karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Konya-Antalya Karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

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Seydişehir, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya-Antalya Karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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