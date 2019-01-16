Son Dakika Haberleri: Konya-Antalya Karayolu Yoğun Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Konya-Antalya Karayolu Yoğun Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapandı

1 saat önce

Konya-Antalya Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandıKONYA - Konya-Antalya Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Seydişehir ilçesinden trafiğe kapatıldı.

Konya- Antalya Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı

KONYA - Konya-Antalya Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Seydişehir ilçesinden trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşandı. Seydişehir'de Marangozlar Kavşağından itibaren araçların Antalya Karayolu'na geçişine izin verilmezken, karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Araçlar ise, tesislere veya ilçe merkezine yönlendiriliyor.
Öte yandan, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile Seydişehir ilçesinde okullar da 1 gün süre ile tatil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:18 Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, Antalya, Kar, 3. Sayfa
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