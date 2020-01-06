Konya-Antalya karayoluna zincirsiz araç gönderilmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya-Antalya karayoluna zincirsiz araç gönderilmiyor - Son Dakika

Konya-Antalya karayoluna zincirsiz araç gönderilmiyor

6 saat önce

Konya Antalya Karayolundaki yoğun kar yağışı nedeni ile çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların da zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

Konya-Antalya karayoluna zincirsiz araç gönderilmiyor, System.String[]

Konya Antalya Karayolundaki yoğun kar yağışı nedeni ile çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların da zincirsiz geçişine izin verilmiyor. İlçe merkezinde de kar yağışı nedeni ile ilkokul, ortaokul ve liselerde öğretime öğleden sonra ara verildi.


Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışının sabah saatlerinde kar yağışına çevirmesinin ardından kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Seydişehir Antalya karayolunun 15. kilometresinden itibaren sürücüler zor anlar yaşıyor. Bölge trafik ekipleri tarafından Marangozlar Kavşağında yapılan uygulamayla çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların da zincirsiz geçmelerine izin verilmiyor.


Öte yandan, ilçe merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeni ile ilçedeki okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde beş santimetreyi, yüksek kesimlerde ise bir metreyi buldu. Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız kürüme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. - KONYA

Seydişehir, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
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