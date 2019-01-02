Son Dakika Haberleri: Konya-Antalya Karayolunda Esaret Bitti

Konya-Antalya Karayolunda Esaret Bitti

1 saat önce

Akseki'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Antalya-Konya karayolu Akseki-Seydişehir arasında yol açılarak ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Konya-Antalya Karayolunda Esaret Bitti, System.String[]
Akseki'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Antalya- Konya karayolu Akseki- Seydişehir arasında yol açılarak ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Akseki'nin Akçeşme mevkisinden etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan Akseki-Seydişehir karayolunda ekiplerin yoğun çalışması il yeniden ulaşım sağlanmaya başladı. Akseki Bölge trafik ekipleri Akseki kavşağından itibaren kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise ulaşımda herhangi bir aksama meydana gelmediği bildirildi. Karayolları ekipleri yolda tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı nedeni ile maddi hasarlı bazı trafik kazaları da meydana geldi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

Akseki, Kar, Konya, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu Yazın Ekmeklerini Betondan Çıkaran İşçiler, Kışın Çatıdaki Karları Temizleyerek Para Kazanıyor

Komşusunun Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Sapığa 100 Yıl Hapis Kuyumcu Dükkanının Duvarını Balyozla Kırıp, 1 Milyon Liralık Altın Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:15:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya-Antalya Karayolunda Esaret Bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]