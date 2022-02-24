Konya-Antalya karayolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
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Konya-Antalya karayolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

24.02.2022 16:22

Konya-Antalya karayolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyorAntalya karayolu Alacebel mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara neden oldu.

Konya- Antalya karayolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

KONYA İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya karayolu Alacebel mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesinde etkili olan yağmur yağışı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar ve tipi şeklinde kendini gösterdi. Yüksek kesimlerde ve Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için çalışmalarına başladı. Ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı nedeniyle aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütülüyor. Bölge trafik ekipleri de, Marangozlar Kavşağında uygulama yaparak tır ve çekici gibi araçların kontrollü geçişlerini sağlıyor. Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Alacabel mevkiinde zor anlar yaşayan tır ve çekici türü araçlardan bazıları yolda kaldı. Karayolları ve bölge trafik ekipleri, yolda kalan tırların hareket edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya-Antalya karayolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor
Konya-Antalya karayolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor
Konya-Antalya karayolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

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Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı Seydişehir Antalya yolu çekici türü araçlara kapatıldı Seydişehir Antalya yolu çekici türü araçlara kapatıldı

İç Anadolu, Akdeniz, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya-Antalya karayolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika


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