Konya - Antalya Karayolunda trafiğe tipi ve don engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya - Antalya Karayolunda trafiğe tipi ve don engeli - Son Dakika

Konya - Antalya Karayolunda trafiğe tipi ve don engeli

6 saat önce

Konya-Antalya Karayolu'nda tipi ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmezken diğer araçların ise kar lastiği ve zincir bulundurarak geçmelerine izin veriliyor.

Konya - Antalya Karayolunda trafiğe tipi ve don engeli, System.String[]

Konya- Antalya Karayolu'nda tipi ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmezken diğer araçların ise kar lastiği ve zincir bulundurarak geçmelerine izin veriliyor.


Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün öğleden sonra başlayan şiddetli kar yağışından sonra başlayan tipi ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle Seydişehir- Antalya Karayolu üzerinde bulunan Alacabel mevkisindeki tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bölge Trafik ekipleri ise marangozlar kavşağında tırların geçişine izin verilmezken, diğer araçların ise zincir ve kar lastiği ile geçişine izin veriyor.


Antalya'ya tır ile kireç götüren Ercan Ay, Seydişehir Antalya arası çalıştığını söyleyerek, "Bu yolda gelip gidiyoruz, kar kış olduğu zaman bekliyoruz. Gidebildiğimiz kadar gidiyoruz açıldığı zaman bu şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık bir saattir bekliyoruz" dedi. - KONYA

Seydişehir, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalyaspor'un adı Fraport TAV Antalyaspor oldu
Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında fenalaşarak hayatını kaybetti Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:10:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya - Antalya Karayolunda trafiğe tipi ve don engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]