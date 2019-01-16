Son Dakika Haberleri: Konya-Antalya Karayolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Konya-Antalya Karayolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

12 dakika önce

Konya-Antalya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyorKONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Konya-Antalya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanmaya başlandı.

Konya-Antalya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Konya-Antalya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanmaya başlandı.
Dün akşam saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar ve tipi sonrası karayolu trafiğe kapatıldı. Yolda kalan araçların kurtarılarak kar kürüme ve tuzlama çalışmasının ardından 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde tipinin azalmasıyla birlikte yol yeniden trafiğe açıldı. Yer yer yoğun kar yağışı ve tipinin yaşandığı yolda çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:41 Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, Antalya, Genel
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