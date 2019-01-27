Konya-Antalya Karayolunda Yoğun Kar Yağışı

Konya-Antalya karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Konya-Antalya karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.



Edinilen bilgiye göre, Konya-Antalya karayolunda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Seydişehir-Akseki arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde devam eden kar yağışı sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri, karayolunu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. - KONYA

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