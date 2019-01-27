Konya-Antalya Karayolunda Yoğun Kar Yağışı
46 dakika önce
Konya-Antalya karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Konya-Antalya karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Konya-Antalya karayolunda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Seydişehir-Akseki arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde devam eden kar yağışı sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri, karayolunu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. - KONYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:25 Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Müjdeyi Verdi! Mart Ayında Yolcu Taşımaya Başlayacak
Nejc Skubic 3 Yıl Daha Konyaspor'da
Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'nın Zararı Yaklaşık 100 Milyon Lira, Gereği Neyse Yerine Getireceğiz