Son Dakika Haberleri: Konya-Antalya Karayolunda Yoğun Kar Yağışı

Konya-Antalya Karayolunda Yoğun Kar Yağışı

46 dakika önce

Konya-Antalya karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Konya-Antalya Karayolunda Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Konya-Antalya karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya-Antalya karayolunda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Seydişehir-Akseki arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde devam eden kar yağışı sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri, karayolunu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:25 Kaynak: İHA

Antalya, Kar, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Müjdeyi Verdi! Mart Ayında Yolcu Taşımaya Başlayacak Nejc Skubic 3 Yıl Daha Konyaspor'da

Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'nın Zararı Yaklaşık 100 Milyon Lira, Gereği Neyse Yerine Getireceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:11:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya-Antalya Karayolunda Yoğun Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]