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Konya Antalya yolunda kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor - Son Dakika

Konya Antalya yolunda kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor

09.02.2022 23:34
Konya Antalya yolunda kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi, Konya-Antalya Karayolunda trafikte aksamalara sebep olurken, çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi, Konya- Antalya Karayolunda trafikte aksamalara sebep olurken, çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Seydişehir'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipi, Konya Antalya Karayolunun özellikle bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde birçok aracın yolda kalmasına neden oldu. Kar nedeni ile bir süre trafiğe kapatılan yolda karayolları ekipleri tarafından yapılan küreme ve tuzlama çalışması sonrası kalan araçlar kurtarılarak karayolu yeniden araç trafiğine açılırken, jandarma ve bölge trafik ekipleri Seydişehir Marangozlar Kavşağında yaptıkları uygulama ile küçük araçların kar lastiği ve zincirle geçişine izin verirken, çekici türü araçlar ise bekletiliyor.

Kayseri'den Antalya'ya sebze yüklemek üzere tırı ile yola çıkan Musa Kaçar, akşam saatlerinden beri beklediğini belirterek, "Akşam otobüslere dahi yolu kapattılar, yukarda yoğun kar yağışı var. Yol şu anda tırlara kapalı" dedi.

Öte yandan ilçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar nedeni ile ilçedeki okullar bir gün süre ile yüz yüze eğitime ara verdi. - KONYA

Konya Antalya yolunda kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor
Konya Antalya yolunda kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor
Konya Antalya yolunda kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor

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Seydişehir, Tragger, Antalya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya Antalya yolunda kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor - Son Dakika


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