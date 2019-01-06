Konya-Antalya Yolunda Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
53 dakika önce
Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya karayolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Konya
'yı Antalya
'ya bağlayan Seydişehir-Antalya karayolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Seydişehir ilçesinde sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı sonrasında ilçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. İlçe merkezinin yanı sıra Konya-Antalya karayolunda da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda kalan sürücülere jandarma ekipleri yardım etti. Uzun süre Marangozlar Kavşağı'ndan çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, Antalya yolu üzerinde bulunan bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 1 buçuk metreye ulaştı. Kar
yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Konya-Antalya Karayolu üzerinde karayolları ekipleri aralıksız olarak kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.
Öte yandan kar yağışı sonrası ise Seydişehir de kartpostallık görüntüler oluştu. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:04 Kaynak: İHA
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