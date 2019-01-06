Son Dakika Haberleri: Konya- Antalya Yolunda Kar Yüzünden Ulaşım Güçlüğü

Konya- Antalya Yolunda Kar Yüzünden Ulaşım Güçlüğü

1 saat önce

KONYA'nın komşu il Antalya'ya bağlandığı yolda ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

Konya- Antalya Yolunda Kar Yüzünden Ulaşım Güçlüğü, System.String[]
KONYA'nın komşu il  Antalya'ya bağlandığı yolda ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Trafik polisleri, Seydişehir'den itibaren zincirsiz ve kar lastiksiz araçlar ile TIR ve kamyonların geçişine izin vermiyor.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Konya'nın özellikle Seydişehir ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı, 1825 rakımlı ilçede, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar nedeniyle Konya- Antalya yolunda ulaşım, güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, trafik polisleri de zincirsiz ve kar lastiksiz araçlar ile TIR ve kamyon türü araçların geçişine izin vermiyor. 

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:44 Kaynak: DHA

Antalya, Konya, Kar, Güncel
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