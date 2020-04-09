Konya Antalya yolunda yaban keçileri yol kenarına indi - Son Dakika

Konya Antalya karayolunda araç yoğunluğu azalınca yaban keçileri yol kenarına indi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile araç giriş ve çıkışların yasaklanması nedeniyle tüm şehirlerarası karayollarındaki yoğunluk azaldı.

Saatte ortalama dört bin aracın geçtiği, trafik akışının en yoğun olduğu Konya-Antalya karayolunun Seydişehir-Alacabel arasındaki bölgesinde de araç yoğunluğu durma noktasına geldi.

Araç sayısının azalması nedeniyle Seydişehir-Antalya karayolunun bazı bölgelerinde, yükseklerde bulunan yaban keçilerinin, karayolu kenarına kadar indiği görüldü.

Objektiflere yansıyan dağ keçilerinin, karayolu kenarında özgürce dolaştıkları gözlendi.

Öte yandan Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince sürekli gözetim altında tutulan bölgede, yerleştirilen foto kapanlar ile hayvan hareketliliği sürekli izleniyor.