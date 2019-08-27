Konya antrenmana götürdüğü oğlunun öldüğü, annenin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına...

Antrenmana götürdüğü oğlunun öldüğü, annenin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, futbol antrenmanına götürdüğü oğlu Enes Arıcıoğlu'nun (14) öldüğü, sürücü anne Hanım Arıcıoğlu'nun (42) yaralandığı kaza anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Genç futbolcu Enes'in de bugün toprağa verileceği belirtildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Konyaspor Futbol Okulları'nda eğitim gören Mahmut Esat Ortaokulu 8'nci sınıf öğrencisi oğlu Enes Arıcıoğlu'nu antrenman götüren Hanım Arıcıoğlu yönetimindeki 42 ZB 130 plakalı otomobil, antrenmanın yapılacağı tesise 250 metre kala kavşakta Ferhat Yıldız yönetimindeki 42 BEZ 50 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Arıcıoğlu'nun otomobili kaldırıma çıkıp, şarampole düştü. Kazada, sürücü Arıcıoğlu yaralanırken, oğlu Enes otomobilden fırlayıp kanlar içinde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Enes Arıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hanım Arıcıoğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Hanım Arıcıoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Ferhat Yıldız da polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Enes Arıcıoğlu'nun bugün Seyidharun Veli Cami'de kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığına defnedilecek. Polis tarafından gözaltına alınan Ferhat Yıldız'ın da ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.