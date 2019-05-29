Son Dakika Haberleri: KONYA Apartmanda yangın paniği: Mahsur kalan 6 kişi dumandan etkilendi
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KONYA Apartmanda yangın paniği: Mahsur kalan 6 kişi dumandan etkilendi

1 saat önce

Apartmanda yangın paniği: Mahsur kalan 6 kişi dumandan etkilendiKONYA'da bir apartmanın 1'inci katında oturan otizm hastası M.A., adlı erkek çocuk, belirlenemeyen nedenle evlerinde yangına neden oldu.

Apartmanda yangın paniği: Mahsur kalan 6 kişi dumandan etkilendi
KONYA'da bir apartmanın 1'inci katında oturan otizm hastası M.A., adlı erkek çocuk, belirlenemeyen nedenle evlerinde yangına neden oldu. M.A. ve annesi ile binayı tahliye ederken asansörde mahsur kalan 4 kişilik Çelik ailesi dumandan etkilendi. Çelik ailesi fertleri hastaneye kaldırıldı. M.A. ve annesi de hazırda bekletilen ambulansta tedavi oldu. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, bugün saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hastane Caddesi'ndeki 10 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre birinci katta oturan M.A., evlerinde belirlenemeyen nedenle yangına neden oldu. Alevleri fark eden aile fertleri yangına müdahale etti. Alevlerin hızla büyümesi üzerine itfaiye ve polise haber verdi. Evi tahliye ederken dumandan etkilenen M.A. ve annesi, hazırda bekletilen ambulansta tedavi edildi. Dumanların binayı sarması üzerine apartman sakinleri de binayı tahliye etti. 8'inci katta oturan Necdet Çelik, eşi, kızı ve torunu da asansörle inerken, elektriklerin kesilmesiyle mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen Çelik ailesi fertleri ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
KONYA Apartmanda yangın paniği: Mahsur kalan 6 kişi dumandan etkilendi
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:45 Kaynak: DHA
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