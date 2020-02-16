Konya apartmandaki depo yandı - Son Dakika
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Konya apartmandaki depo yandı

6 saat önce

Apartmandaki depo yandıKONYA'da bir apartmanın 1'inci katında depo olarak kullanılanın ve plastik malzemelerin bulunduğu dairede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmandaki depo yandı

KONYA'da bir apartmanın 1'inci katında depo olarak kullanılanın ve plastik malzemelerin bulunduğu dairede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Binanın zemin katında bulunan fırının, deposu olarak kullanılan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği sırada toplanan kalabalıktan bazılarının ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmesi dikkat çekti. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Konya apartmandaki depo yandı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:45 Kaynak: DHA
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