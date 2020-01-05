Konya araçların aküsünü çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Konya araçların aküsünü çalan 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Araçların aküsünü çalan 3 kişi yakalandıKonya'da 4 aracın aküsünü çalan Deniz D. (35) ile oğlu Ramazan D. (16) ve arkadaşı Hasan T. (32) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Araçların aküsünü çalan 3 kişi yakalandı

Konya'da 4 aracın aküsünü çalan Deniz D. (35) ile oğlu Ramazan D. (16) ve arkadaşı Hasan T. (32) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Meram ilçesinde son günlerde farklı noktalarda park halindeki 4 aracın aküsü çalındı. Bunun üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin Deniz D., oğlu Ramazan D. ve arkadaşı Hasan T. olduğunu belirledi. Şüpheliler, dün akşam saatlerinde Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi'nde gözaltına aldı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konya araçların aküsünü çalan 3 kişi yakalandı

Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:56 Kaynak: DHA
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