Konya atık su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Konya atık su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

8 saat önce

Atık su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldüKONYA'da, kontrolden çıkıp, atık su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Mehmet Çelebi (56) hayatını kaybetti.

Atık su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

KONYA'da, kontrolden çıkıp, atık su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Mehmet Çelebi (56) hayatını kaybetti.

Kaza, Konya- Aksaray yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Karayolları ekipleri, güzergahta giderken, DSİ'ye ait atık su kanalının korkuluk demirinin koptuğunu fark etti. Demiri almak için araçlarından inen ekipler, kanal içinde 46 DR 626 plakalı otomobilin olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ile dalgıç ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiyeden oluşan dalgıç ekip, kanala girerek, araçta kimsenin olup olmadığını inceledi. Yapılan inceleme sonucu sürücü olduğu belirtilen Mehmet Çelebi'nin cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Ekipler, araçta başka birinin daha olma ihtimaline karşı suda bir süre daha arama yaptı. Yapılan kamera kayıt incelemesinde Mehmet Çelebi'nin saat 02.30 sıralarında Aksaray'dan Konya yönüne gittiğini tespit etti. Otomobil, vinçle sudan çıkarılırken, Çelebi'nin cansız bedeni, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilin, sürücü Mehmet Çelebi'nin kontrolünden çıkıp, su kanalına düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Soruşturma sürüyor.

Konya atık su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Mehmet Çelebi, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:08 Kaynak: DHA
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