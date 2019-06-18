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KONYA Atölye yandı, çalışanlar çaresizce izledi

25 dakika önce

Atölye yandı, çalışanlar çaresizce izlediKonya'da kamış atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Atölye yandı, çalışanlar çaresizce izledi
Konya'da kamış atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri sahibi ve çalışanları da ekmek teknelerinin yanmasını çaresizce izledi.
Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Vatan Sanayi Sitesi'nde İsmail Barut'a ait minder ve yastık yapımında kullanılan kamış atölyesinde saat 17.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar müdahale etmek istedi; ancak hızla yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri sahibi İsmail Barut ve çalışanlar ise karşı kaldırıma oturup çaresizce ekmek teknelerinin yanışını izledi. Şans eseri can kaybı olmazken, iş yeri küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KONYA Atölye yandı, çalışanlar çaresizce izledi
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:56 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
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