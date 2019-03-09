Son Dakika Haberleri: Konya Aynı Yerde İki Gün Arayla İki Kaza

Konya Aynı Yerde İki Gün Arayla İki Kaza

36 dakika önce

Aynı yerde iki gün arayla iki kazaKonya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde aynı yende iki gün arayla iki kaza meydana geldi.

Aynı yerde iki gün arayla iki kaza

Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde aynı yende iki gün arayla iki kaza meydana geldi. Bu anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İlk kaza, 6 Mart'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Sağ şeritten seyreden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen cip, aniden sol şeride geçti. Bu sırada sol şeritte seyreden bir motosiklet sürücüsü duramayarak cipe çarpıp, devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve motorda yolcu olarak bulunan kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve yolcusunun kendi imkanlarıyla olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.

İkinci kaza, dün sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bir kamyonun arkasına bağlanmış forklift, kamyonun sağa dönmesi üzerine yerinden çıkıp, yola devrildi. Kamyonun arkasında yada solunda bir aracın olmaması ise olası bir kazayı önledi. Her iki kazada bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:15 Kaynak: DHA

Antalya, Meram, Konya, Güncel
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