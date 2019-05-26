KONYA BABADAN, ESKİ EŞİNE 'KIZINA ŞİDDET' SUÇLAMASI

KONYA'da Murat Köse
(35), boşandığı eşi G.Y.'nin (26) velayeti altında olan kızı E.K.'ye (9), şiddet uyguladığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Bir ay önce evine gelen kızının vücudunda morluklar görmesi üzerine suç duyurusunda bulunduğunu belirten Köse, eski eşinin 3 yıl öncede kızına şiddet uyguladığını, açılan dava sonucu berat ettiğini söyledi.
2018 yılında kurulan Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği'nin başkanlığını yürüten Murat Köse, 2010 yılında G.Y. ile evlendi. Murat Köse, 5 yıl evli kaldıktan sonra boşanma davası açtı ve eşinden boşandı. Evliliklerinden dünyaya gelen kızları E.K.'nin de boşanma süreci ve sonrasında velayeti anneye verildi. Eşinin kızlarına şiddet uyguladığını öne süren Köse, şunları söyledi
2010 yılında bir evlilik yaptım 5 yıl sürdü. 2015 yılında ayrı yaşamaya başladık. Çünkü evi terk etti. Çocuğun velayeti de geçici olarak anneye verildi. 2017 yılında da boşanmamız kesinleşmiş oldu. Bu süre içinde de, evliliğimiz devam ederken de, eşim terbiye adı altında çocuğumuza şiddet uygulamaya devam ediyordu. Ben ara ara çocuğumdan öğreniyordum. Kendim bizzat karşılaştığımda çok tepki gösteriyordum.ö
BİR ANNE BUNU YAPAMAZ
Geçici velayetin ardından kızının 4 kez daha şiddete maruz kaldığını öne süren baba Murat Köse, 'Annesi olarak bunu yapmasını çok garipsiyordum. Gerçek bir anne bunu yapamaz. Geçici velayet verildikten sonra çocuğum 4 kez şiddete maruz kaldı. Benim ayda iki kez çocuğumu görme hakkım var. İcra yoluyla gösteriliyor. Velayet sürekli kötüye kullanılıyor. Çocuğumu aldığım zaman bacağında ve çeşitle yerlerinde morluklar gördüm ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Soruşturma tamamlandı dava açıldı. Davada çocuğun 'Annem beni dövüyor demesine rağmen' boşandığım eşim hakkında beraat kararı verildi. Ben tabi ki bunu kabul edemedim. Darp raporları mevcut olması, çocuğun mahkemede beyanı olmasına karşın anne beraat aldı. Ben bir üst mahkemeye itiraz ettim; ancak o da aynı şekilde beraatı onadı.ödiye konuştu.
ÇOCUĞUNUN YENİDEN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI İDDİASI
Kızının 1 ay önce evine geldiğinde vücudunda yine morluklara rastladığını öne süren Köse, kızının dövüldüğüne dair rapor alıp eski eşi hakkında yeniden şikayetçi olduğu belirtti. Köse, Ben o dönemde kızımın, anne şefkatine ihtiyacı var diye, velayet davası açmadım. Ama şiddetler devam ediyormuş. 1 ay önce çocuğum geldi, yine aynı morluklar vardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ve bacağında yoğun haldeydi. 2016 yılında açtığımız davada da karşı taraf, çocuğumun bisikletten düştüğünü iddia etmişlerdi, bu kez de bisikletten düştü diyorlar. Bisikletten düşen bir çocuğun morluklarına benzemiyor bunlar. Ben hemen darp raporlarını aldım savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu anda dava açıldı. Artık ben çocuğumun hakkını istiyorum.dedi.