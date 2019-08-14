Konya bağlantı yollarında bayram dönüşü yoğunluğu

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente bağlantı yollarında Kurban Bayramı tatilinden dönüşler nedeniyle denetimleri sıklaştırdı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente bağlantı yollarında Kurban Bayramı tatilinden dönüşler nedeniyle denetimleri sıklaştırdı.

Ekipler, Konya-Ankara, Konya-Antalya, Konya-Adana, Konya-Karaman, Konya-Aksaray ve ilçelere bağlantı yollarında trafik denetim istasyonları kurdu.

Bayram süresince görev yapan 496 emniyet ve 486 jandarma personeli, bölgedeki trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Söz konusu yollarda her 12 kilometrede bir trafik denetimi yapan ekipler, emniyet kemeri ve hız kontrolünün yanı sıra sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.

Çalışmalar kapsamında sivil kıyafetli personel de şehirlerarası otobüslerde yolculuk yaparak denetim gerçekleştiriyor.

Bu arada, otobüs terminallerinde de tatil dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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